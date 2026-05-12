Ausblick: DLF öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DLF wird am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,91 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 5,18 INR je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 12,84 Prozent auf 27,26 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 17,48 INR je Aktie, gegenüber 17,64 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 92,75 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 79,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at