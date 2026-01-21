Ausblick: DLF vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DLF wird am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 5,50 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 44,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,29 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei DLF für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,03 Milliarden INR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,60 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 17,64 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 93,73 Milliarden INR, gegenüber 79,94 Milliarden INR im Vorjahr.

