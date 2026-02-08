Ausblick: DLH gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DLH stellt am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass DLH für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,070 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll DLH nach der Prognose von 1 Analyst 70,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 22,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 90,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,350 USD im Vergleich zu 0,090 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 235,6 Millionen USD, gegenüber 344,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at