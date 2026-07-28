Ausblick: DLH gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DLH stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,170 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DLH noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 40,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 83,3 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 50,0 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,590 USD, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 228,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 344,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at