DLH Holdings Aktie
WKN DE: A1J0M3 / ISIN: US23335Q1004
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: DLH stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DLH stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,160 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 58,0 Millionen USD – ein Minus von 34,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DLH 89,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,460 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 234,9 Millionen USD, gegenüber 344,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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