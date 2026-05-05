Ausblick: DLH stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DLH stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,160 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 58,0 Millionen USD – ein Minus von 34,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DLH 89,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,460 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 234,9 Millionen USD, gegenüber 344,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at