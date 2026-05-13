Ausblick: DLocal öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DLocal wird sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass DLocal im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,160 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll DLocal in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 331,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 216,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,849 USD, gegenüber 0,670 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 1,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at