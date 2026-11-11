DLocal Aktie
WKN DE: A3CRQL / ISIN: KYG290181018
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: DLocal stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DLocal wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,209 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DLocal noch 0,180 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 44,60 Prozent auf 408,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 282,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,812 USD, gegenüber 0,670 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DLocal Limited Registered Shs -A-
|
11.11.26
|Ausblick: DLocal stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: DLocal gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: DLocal öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: DLocal gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: DLocal öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu DLocal Limited Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|DLocal Limited Registered Shs -A-
|13,96
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.