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WKN DE: A3CRQL / ISIN: KYG290181018

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: DLocal stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DLocal wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,209 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DLocal noch 0,180 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 44,60 Prozent auf 408,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 282,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,812 USD, gegenüber 0,670 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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