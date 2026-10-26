Ausblick: DMC Global gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DMC Global äußert sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,105 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,100 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll DMC Global 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 161,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DMC Global 151,5 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,055 USD, gegenüber -0,900 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 611,9 Millionen USD im Vergleich zu 609,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at