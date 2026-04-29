Ausblick: DMC Global präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DMC Global wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,327 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DMC Global noch 0,040 USD je Aktie eingenommen.

DMC Global soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 134,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 15,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,517 USD je Aktie, gegenüber -0,900 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 584,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 609,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at