Ausblick: DMC Global präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DMC Global wird sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,125 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

DMC Global soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 148,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,290 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,900 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 593,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 609,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at