DMG MORI SEIKI Aktie
WKN: 867191 / ISIN: JP3924800000
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30.04.2026 07:01:06
Ausblick: DMG MORI SEIKI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
DMG MORI SEIKI wird am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass DMG MORI SEIKI im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,77 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,900 JPY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll DMG MORI SEIKI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 120,50 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,69 Prozent gesteigert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 90,94 JPY, gegenüber 155,60 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 541,94 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 514,98 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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