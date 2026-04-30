DMG MORI SEIKI Aktie

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WKN: 867191 / ISIN: JP3924800000

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30.04.2026 07:01:06

Ausblick: DMG MORI SEIKI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DMG MORI SEIKI wird am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass DMG MORI SEIKI im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,77 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,900 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll DMG MORI SEIKI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 120,50 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,69 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 90,94 JPY, gegenüber 155,60 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 541,94 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 514,98 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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