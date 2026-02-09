Ausblick: DMG MORI SEIKI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DMG MORI SEIKI wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass DMG MORI SEIKI im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 34,76 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 48,49 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,01 Prozent auf 159,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte DMG MORI SEIKI noch 152,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 121,09 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 43,60 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 504,34 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 540,95 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at