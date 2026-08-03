Ausblick: DMG MORI SEIKI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DMG MORI SEIKI äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 29,98 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,84 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,50 Prozent auf 136,73 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 113,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 108,75 JPY, während im vorherigen Jahr noch 155,60 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 563,23 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 514,98 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at