DMG MORI SEIKI Aktie
WKN: 867191 / ISIN: JP3924800000
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: DMG MORI SEIKI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
DMG MORI SEIKI äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 29,98 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,84 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,50 Prozent auf 136,73 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 113,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 108,75 JPY, während im vorherigen Jahr noch 155,60 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 563,23 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 514,98 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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