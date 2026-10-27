dMY Technology Grou a Aktie
WKN DE: A2QK2P / ISIN: US7820111000
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: dMY Technology Group A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
dMY Technology Group A wird am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,134 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 388,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 39,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte dMY Technology Group A einen Umsatz von 277,9 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,615 USD je Aktie, gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 1,58 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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