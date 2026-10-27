dMY Technology Grou a Aktie

dMY Technology Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QK2P / ISIN: US7820111000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 07:01:06

Ausblick: dMY Technology Group A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

dMY Technology Group A wird am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,134 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 388,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 39,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte dMY Technology Group A einen Umsatz von 277,9 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,615 USD je Aktie, gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 1,58 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu dMY Technology Group Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu dMY Technology Group Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

dMY Technology Group Inc Registered Shs -A- 16,30 2,52% dMY Technology Group Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: Börsen in Fernost uneinheitlich
Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen