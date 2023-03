Ausblick: dMY Technology Group A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

dMY Technology Group A lässt sich am 29.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird dMY Technology Group A die Bilanz zum am 31.01.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,091 USD. Dies würde einen Verlust von 3,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem dMY Technology Group A -0,088 USD je Aktie vermeldete.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 41,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei dMY Technology Group A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 52,6 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,384 USD, gegenüber -1,166 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 190,7 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 131,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at