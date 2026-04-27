dMY Technology Grou a Aktie
WKN DE: A2QK2P / ISIN: US7820111000
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: dMY Technology Group A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
dMY Technology Group A wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,112 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 330,8 Millionen USD – ein Plus von 26,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem dMY Technology Group A 262,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,522 USD, gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 1,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,13 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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