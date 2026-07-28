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dMY Technology Grou a Aktie

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WKN DE: A2QK2P / ISIN: US7820111000

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: dMY Technology Group A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

dMY Technology Group A stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll dMY Technology Group A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 368,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 269,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 36,71 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,592 USD je Aktie, gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,53 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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