dMY Technology Grou a Aktie
WKN DE: A2QK2P / ISIN: US7820111000
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: dMY Technology Group A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
dMY Technology Group A stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll dMY Technology Group A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 368,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 269,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 36,71 Prozent gesteigert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,592 USD je Aktie, gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,53 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu dMY Technology Group Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: dMY Technology Group A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: dMY Technology Group A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: dMY Technology Group A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: dMY Technology Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu dMY Technology Group Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|dMY Technology Group Inc Registered Shs -A-
|31,33
|-0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.