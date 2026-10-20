DNB Bank ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QG6Z / ISIN: NO0010161896

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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: DNB Bank ASA Registered legt Quartalsergebnis vor

DNB Bank ASA Registered wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,27 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,17 Prozent verringert. Damals waren 6,98 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

DNB Bank ASA Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,15 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 57,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,26 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 26,33 NOK je Aktie, gegenüber 28,45 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 88,67 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 207,62 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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