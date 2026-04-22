Ausblick: DNB Bank ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DNB Bank ASA Registered präsentiert am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,22 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte DNB Bank ASA Registered ein EPS von 7,04 NOK je Aktie vermeldet.

DNB Bank ASA Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,70 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 58,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,74 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 26,80 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 28,45 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 90,75 Milliarden NOK, gegenüber 207,62 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at