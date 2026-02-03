DNB Bank ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QG6Z / ISIN: NO0010161896
|
03.02.2026
Ausblick: DNB Bank ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
DNB Bank ASA Registered stellt am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,83 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte DNB Bank ASA Registered ein EPS von 8,21 NOK je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 22,67 Milliarden NOK aus – eine Minderung von 58,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DNB Bank ASA Registered einen Umsatz von 54,41 Milliarden NOK eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,68 NOK, während im vorherigen Zeitraum noch 29,34 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 89,69 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 218,35 Milliarden NOK waren.
