DNB Bank ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QG6Z / ISIN: NO0010161896
|
13.07.2026 07:01:06
Ausblick: DNB Bank ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
DNB Bank ASA Registered gibt am 14.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 6,47 NOK. Dies würde einer Verringerung von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem DNB Bank ASA Registered 6,79 NOK je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll DNB Bank ASA Registered nach den Prognosen von 15 Analysten im Schnitt 22,24 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 59,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55,21 Milliarden NOK umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,63 NOK im Vergleich zu 28,45 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 89,85 Milliarden NOK, gegenüber 207,62 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DNB Bank ASA Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: DNB Bank ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: DNB Bank ASA Registered legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: DNB Bank ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: DNB Bank ASA Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: DNB Bank ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: DNB Bank ASA Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)