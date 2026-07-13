Ausblick: DNB Bank ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DNB Bank ASA Registered gibt am 14.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 6,47 NOK. Dies würde einer Verringerung von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem DNB Bank ASA Registered 6,79 NOK je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll DNB Bank ASA Registered nach den Prognosen von 15 Analysten im Schnitt 22,24 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 59,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55,21 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,63 NOK im Vergleich zu 28,45 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 89,85 Milliarden NOK, gegenüber 207,62 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at