DNB Bank ASA Aktie

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WKN DE: A3CTYU / ISIN: US23341C1036

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: DNB Bank ASA (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DNB Bank ASA (spons ADRs) äußert sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,653 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,640 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 52,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,27 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,74 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,47 Milliarden USD, gegenüber 19,99 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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