Ausblick: DNB Bank ASA (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse

DNB Bank ASA (spons ADRs) wird am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,657 USD gegenüber 0,690 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll DNB Bank ASA (spons ADRs) 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,21 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 54,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DNB Bank ASA (spons ADRs) 4,88 Milliarden USD umsetzen können.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,76 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,28 Milliarden USD, gegenüber 19,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at