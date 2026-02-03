DNB Bank ASA Aktie
WKN DE: A3CTYU / ISIN: US23341C1036
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: DNB Bank ASA (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
DNB Bank ASA (spons ADRs) lässt sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DNB Bank ASA (spons ADRs) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,680 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,26 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 54,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,93 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 8,93 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 20,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DNB Bank ASA (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: DNB Bank ASA (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: DNB Bank ASA (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: DNB Bank ASA (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: DNB Bank ASA (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu DNB Bank ASA (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|DNB Bank ASA (spons. ADRs)
|23,60
|1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fällt ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Am Dienstag schließen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.