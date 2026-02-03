DNB Bank ASA Aktie

DNB Bank ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CTYU / ISIN: US23341C1036

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: DNB Bank ASA (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DNB Bank ASA (spons ADRs) lässt sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DNB Bank ASA (spons ADRs) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,680 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,26 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 54,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,93 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 8,93 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 20,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu DNB Bank ASA (spons. ADRs)

Analysen zu DNB Bank ASA (spons. ADRs)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
DNB Bank ASA (spons. ADRs) 23,60 1,72% DNB Bank ASA (spons. ADRs)

