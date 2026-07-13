DNB Bank ASA Aktie

DNB Bank ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CTYU / ISIN: US23341C1036

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13.07.2026 07:01:06

Ausblick: DNB Bank ASA (spons ADRs) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DNB Bank ASA (spons ADRs) wird am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,664 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,660 USD erwirtschaftet wurden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 57,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,36 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,28 Milliarden USD aus.

20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,74 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,19 Milliarden USD, gegenüber 19,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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