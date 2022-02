Ausblick: DO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DO wird am 17.02.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,340 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 EUR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DO in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 148,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 195,0 Millionen EUR im Vergleich zu 78,6 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,56 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,640 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 723,5 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 253,5 Millionen EUR in den Büchern standen.

