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WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

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Vor Kennzahlen 11.08.2026 07:01:06

Ausblick: DO vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: DO vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Demnächst wird DO die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

DO stellt am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,60 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll DO 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 645,0 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DO 611,7 Millionen EUR umsetzen können.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,18 EUR, gegenüber 9,63 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 2,65 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,46 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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