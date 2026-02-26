Ausblick: Docebo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Docebo wird am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen, dass Docebo für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,476 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,550 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 85,8 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 7,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Docebo einen Umsatz von 79,8 Millionen CAD eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,73 CAD, gegenüber 1,18 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 331,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 297,2 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at