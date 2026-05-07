Ausblick: Docebo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Docebo präsentiert in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,443 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 532,86 Prozent erhöht. Damals waren 0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 89,5 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Docebo einen Umsatz von 82,2 Millionen CAD eingefahren.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,22 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,83 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 371,3 Millionen CAD, gegenüber 339,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at