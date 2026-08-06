Docebo Aktie
WKN DE: A2PQ7E / ISIN: CA25609L1058
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Docebo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Docebo gibt am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,385 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 95,3 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 13,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,1 Millionen CAD in den Büchern standen.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,23 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,83 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 385,0 Millionen CAD, gegenüber 339,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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