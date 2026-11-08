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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: DocGo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DocGo veröffentlicht am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,108 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 9,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 77,2 Millionen USD gegenüber 70,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,508 USD je Aktie, gegenüber -1,840 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 306,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 322,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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