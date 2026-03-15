DocGo Aktie
WKN DE: A3C69U / ISIN: US2560861096
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15.03.2026 07:01:06
Ausblick: DocGo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DocGo präsentiert in der am 16.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,142 USD. Dies würde einen Verlust von 255,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem DocGo -0,040 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 70,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 41,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DocGo einen Umsatz von 120,8 Millionen USD eingefahren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,670 USD, gegenüber 0,180 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 317,6 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 616,6 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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