DocGo Aktie
WKN DE: A3C69U / ISIN: US2560861096
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: DocGo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
DocGo wird am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,123 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 72,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 24,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 96,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,330 USD je Aktie, gegenüber -1,840 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 298,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 322,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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