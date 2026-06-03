Ausblick: DocuSign stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DocuSign äußert sich am 04.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,994 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DocuSign noch 0,340 USD je Aktie eingenommen.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 824,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 763,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,48 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,49 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,22 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at