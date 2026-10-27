Dodla Diary Aktie
ISIN: INE021O01019
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Dodla Diary vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Dodla Diary wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Dodla Diary im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,50 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 10,89 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 17,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 11,92 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,48 INR im Vergleich zu 44,26 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 47,69 Milliarden INR, gegenüber 41,25 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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