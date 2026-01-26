Dodla Diary Aktie

ISIN: INE021O01019

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Dodla Diary zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dodla Diary wird am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 9,80 INR je Aktie gegenüber 10,54 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 9,97 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 10,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 44,60 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 43,27 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 40,96 Milliarden INR, gegenüber 37,20 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

