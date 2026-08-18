DOF Group ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EC4Y / ISIN: NO0012851874
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: DOF Group ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
DOF Group ASA Registered wird am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen, dass DOF Group ASA Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,461 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,67 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 545,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,88 Milliarden NOK erzielt wurde.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,69 USD, gegenüber 19,63 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 2,15 Milliarden USD im Vergleich zu 19,43 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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