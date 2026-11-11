DOF Group ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EC4Y / ISIN: NO0012851874
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: DOF Group ASA Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
DOF Group ASA Registered wird am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,477 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DOF Group ASA Registered noch 4,34 NOK je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 555,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,70 Milliarden NOK erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD, wohingegen im Vorjahr noch 19,63 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,27 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 19,43 Milliarden NOK waren.
Redaktion Finanzen.net
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