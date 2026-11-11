Ausblick: DOF Group ASA Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DOF Group ASA Registered wird am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,477 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DOF Group ASA Registered noch 4,34 NOK je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 555,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,70 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD, wohingegen im Vorjahr noch 19,63 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,27 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 19,43 Milliarden NOK waren.

Redaktion Finanzen.net