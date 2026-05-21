DOF Group ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EC4Y / ISIN: NO0012851874
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21.05.2026 07:01:06
Ausblick: DOF Group ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
DOF Group ASA Registered stellt am 22.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,375 USD aus. Im letzten Jahr hatte DOF Group ASA Registered einen Gewinn von 3,43 NOK je Aktie eingefahren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 506,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,35 Milliarden NOK erzielt wurde.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 19,63 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,16 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 19,43 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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