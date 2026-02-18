DOF Group ASA Registered Shs Aktie

DOF Group ASA Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EC4Y / ISIN: NO0012851874

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: DOF Group ASA Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DOF Group ASA Registered veröffentlicht am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,363 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DOF Group ASA Registered 4,74 NOK je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 500,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 4,52 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD, gegenüber 10,00 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,93 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 14,90 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

