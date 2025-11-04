Ausblick: DOF Group ASA Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DOF Group ASA Registered präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten schätzen, dass DOF Group ASA Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,376 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,07 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 499,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,64 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD, gegenüber 10,00 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 1,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,90 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at