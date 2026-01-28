Ausblick: Dolby Laboratories legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dolby Laboratories stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,877 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Dolby Laboratories 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 332,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dolby Laboratories 357,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,24 USD, gegenüber 2,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD generiert wurden.

