Dolby Laboratories Aktie

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WKN: A0DNCY / ISIN: US25659T1079

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Dolby Laboratories mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dolby Laboratories präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,940 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 385,8 Millionen USD – ein Plus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dolby Laboratories 369,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,42 Milliarden USD, gegenüber 1,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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