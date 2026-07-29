Ausblick: Dolby Laboratories präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dolby Laboratories wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,671 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dolby Laboratories noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 312,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,31 USD im Vergleich zu 2,62 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden USD, gegenüber 1,35 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at