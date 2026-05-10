Ausblick: Dole vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Dole gibt am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,336 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Dole 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,23 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dole 2,10 Milliarden USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,530 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,43 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,17 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at