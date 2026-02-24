Dole Aktie
Ausblick: Dole zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dole wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dole im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,127 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,410 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,92 Prozent auf 2,32 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,32 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,12 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 8,48 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
