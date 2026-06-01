Ausblick: Dollar General stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dollar General wird am 02.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 26 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,89 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dollar General ein EPS von 1,78 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 22 Analysten von einem Zuwachs von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 10,81 Milliarden USD gegenüber 10,44 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 30 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,85 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 27 Analysten auf durchschnittlich 44,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 42,72 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at