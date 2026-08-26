Ausblick: Dollar General stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dollar General wird am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

25 Analysten schätzen, dass Dollar General für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dollar General soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,20 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 22 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 29 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,40 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 44,42 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 42,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at