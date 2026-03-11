Dollar General Corporation Aktie

Dollar General Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Dollar General vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Dollar General wird am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Dollar General nach den Prognosen von 21 Analysten 10,81 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,30 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,58 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,11 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 42,62 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 40,61 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Dollar General Corporation

mehr Nachrichten

Analysen zu Dollar General Corporation

mehr Analysen
Dollar General Corporation

Dollar General Corporation

