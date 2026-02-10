Ausblick: Dollar Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dollar Industries präsentiert in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,32 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,52 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,01 Prozent auf 4,19 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,56 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,05 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 19,01 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 17,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

